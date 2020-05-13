محافظ الغربية يبحث طرح أبراج عبد المنعم رياض بطنطا للمواطنين

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجنة الإسكان بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وذلك لعرض الأسعار للوحدات المخصصة لهيئة قضايا الدولة بأبراج عبد المنعم رياض بطنطا، حيث قام المجلس التنفيذي بالمحافظة بتشكيل لجنة والموافقة على التخصيص.

استهل الاجتماع، بقيام لجنة الإسكان بعرض الأسعار التى تم تخصيصها للدور الأول والثاني العلوى بمساحة 3974 متر، بالإضافة الى تخصيص مدخل خاص وغرفة أمن ومكان مخصص كسلم وجراج يتسع لـ30 سيارة ملاكي.

وشدد محافظ الغربية، على مدير الإدارة المالية والإدارية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء إقامة مزاد محلات الاستاد، على أن يتم مراعاة المسافات بين المواطنين والتنظيم الجيد والعمل على عدم الزحام والتكدس وتوفير المواد المطهرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.