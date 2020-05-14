ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وتكون الرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة مشمس، والرياح تنشط أحيانا.

وبالنسبة لفترة المساء، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فهي كما يلي:

القاهرة 36 20

الإسكندرية 29 19

مطروح 29 17

سوهاج 40 18

قنا 41 20

الأقصر 41 22

أسوان 42 25