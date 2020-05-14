الأحد.. هيئة النواب تحقق مع "عجينة" في أزمة مستشفى شربين

يمثل إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، أمام هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد المقبل، للتحقيق معه بشأن البلاغ المقدم من نقابة الأطباء ونقابة أطباء الدقهلية، بشأن ما نسب إليه من ارتكاب مخالفات وانتهاكات صارخة في حق العاملين بمستشفى شربين العام بالدقهلية.

وتستمع هيئة مكتب المجلس التي تضم رئيس المجلس والوكيلين، إلى المخالفات المنسوبة للنائب، وبناء عليه تقرر الهيئة ما سيتم اتخاذه بشأن النائب، إما بحفظ التحقيق أو إحالته للجنة القيم لاستكمال التحقيق معه.

وفي تصريح سابق، لـ"الوطن"، أكد إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، أنّه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن المشكلات التي تواجهها مستشفى شربين العام بالدقهلية، وتتضمن نقص وتدهور الخدمات الصحية المقدمة.

وتقدّمت نقابة الأطباء ببلاغ إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام، قيد برقم 21664 بتاريخ 13 مايو 2020، ضد إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بشخصه وصفته، لما نسب إليه من ارتكاب من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق العاملين بمستشفى شربين العام بالدقهلية.

وأوضحت النقابة، أنّ الأطباء فوجئوا بنشر عجينة فيديو بتاريخ 9/5/2020 عبر حسابه على فيس بوك، مدته نحو 13 دقيقة، بعنوان "النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية".

وتابعت النقابة أنّه بمشاهدة الفيديو المنشور تبيّن أنّ النائب ارتكب العديد من الإنتهاكات الدستورية والقانونية، ضاربا عرض الحائط بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.