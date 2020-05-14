دخول الشقة بالجزمة والأحضان.. 9 أشياء لا تفعلها للوقاية من كورونا

تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ10000 حالة، ومع تفشي كوفيد 19 في العالم، ينبغي اتباع إجراءات وقائية لتجنب العدوى.

وأوضح هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا عبر الصفحة الرسمية له على فيس بوك، أخطاء يفعلها المواطنون، ويجب تجنبها للوقاية من كورونا، وهي كما يلي:

1) لا تتواجد في أماكن مزدحمة بالناس أو أي تجمعات حتى لو كانت عائلية.

2) لا تقف في أي طوابير على مسافة تقل عن متر بينك وبين من أمامك ومن خلفك.

3) لا تتواجد في مصالح أو أماكن خدمات أو بنوك أو مواصلات عامة دون ارتداء الكمامة.

4) منع السلام باليد والقبلات والأحضان.

5) لا تتناول الطعام مع آخرين في ذات الإناء ولا تشاركهم الشرب في ذات الأكواب والزجاجات.

6) لا تتناول مأكولات أو مشروبات عارية في الشارع.

7) لا تدخل المنزل وتتجول به بحذائك، ولا تجلس أو تنام أوتأكل قبل غسل وجهك ويديك بالماء والصابون.

8) لا تتناول الخبز قبل تسخينه على النار، ولا الخضراوات قبل نقعها في مياه وخل.

9) لا تحتفظ بنقود ورقية أو معدنية إلا بعد تطهيرها بقطنة مبللة بالكحول.