النيابة تجدد حبس المتهم بقتل سائق في الهرم

جددت النيابة العامة حبس المتهم بقتل سائق بمنطقة الهرم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بعد أن أصيب الأخير بطلقة في الرأس أنهت حياته أثناء قيام المتهم بتنظيف السلاح الناري، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد كشفت ملابسات قتل سائق "توك توك" أثناء سيره في منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المجني عليه كان يقود "توك توك"، وأُصيب بطلقة طائشة استقرت في رأسه، وأودت بحياته في الحال.

وأشارت التحريات إلى أنه بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواءين طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ومحمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل فى العقد الثالث من عمره، كان يقوم بتنظيف سلاح ناري بحوزته، وخرجت طلقة نارية منه، استقرت في رأس المجني عليه.وتم تحديد هوية المتهم، واستئذان النيابة العامة، وأُلقي القبض على المتهم.