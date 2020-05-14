محافظ بورسعيد يتابع المشروعات الخدمية والتنموية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بالمشروعات التنموية والخدمية التي تتم بعدد من القطاعات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة.

ناقش اللواء عادل الغضبان، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الخدمية في بورسعيد.

وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المنفذة للمشروعات الحالية بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتذليل أي عقبات، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.