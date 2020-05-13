محافظ بورسعيد يشدد على استمرار حملات إزالة التعديات والبناء المخالف

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على مواصلة أجهزة المحافظة حملاتها وجهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا للقانون.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء، مشددا على استمرار العمل في إزالة كافة التعديات والمخالفات علي أملاك الدولة والبناء المخالف بأحياء المحافظة وذلك لمنع استغلال البعض للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة الفيرس المستجد كورونا.

كما أصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء الأحياء بفتح جميع المحلات المغلقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة التي خالفت النشاط المحدد لها.