إيبارشية وأديرة بني سويف توزع 650 كرتونة رمضانية

سلمت إيبارشية وأديرة بني سويف 650 كرتونة وشنطة رمضان، إلى عدد من أئمة المساجد والمسؤولين لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، في إطار الدور الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

البداية بتسليم القس إسطفانوس سليمان راعي كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، 300 شنطة رمضان تحتوي على كميات من المواد الغذائية إلى مديرية الصحة لتقديمها إلى العمال والعاملات بالمديرية والمستشفيات.

كما وزع ديرا الأنبا بولا والأنبا انطونيوس بمركز ناصر شمال بني سويف، وللعام الثامن على التوالي 350 كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بدائرة المركز، بالتعاون مع عدد من المساجد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، استبدالا لمائدة الوحدة الوطنية التي كان ينظمها الديرين سابقا.

وقال جرجس وهيب ناشط قبطي، إنه في إطار الاستغلال الأمثل للأموال التي كانت تنفق علي إقامة مائدة الوحدة الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، والتي كان يعدها ديرا الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بناصر، سنويا في شهر رمضان، تم استبدلهما منذ سنوات بكراتين السلع الغذائية على الأسر محدودة الدخل.

وقال إن الديرين أهديا هذا العام 350 كرتونة مواد غذائية لعدد من أئمة مساجد مدينة بوش تحتوي على كميات من السكر والشاي والزيت والسمن والعدس والفول والمكرونة والأرز، لتوزيعها على الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.