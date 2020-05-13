ارتفاع حالات التعافي بعزل مدينة بني سويف الجامعية إلى 7

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بخروج حالة جديدة تحولت نتيجة العينة الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية وتعافت، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 7.

فيما ارتفعت أعداد المتعافين من أبناء المحافظة بصفة عامة إلى 95 شخصا تلقوا العلاج داخل المستشفيات المختلفة، وجميعهم تحولت نتائج العينات الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف، أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسؤوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.