"أطباء الدقهلية" ترسل مذكرة تفصيلية للنواب ضد "عجينة" بـ9 انتقادات

قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن النقابة تقدمت بمذكرة تفصيلية من 21 صفحة، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن واقعة اقتحام النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، لمستشفى شربين العام، تستنكر فيها ما قام به النائب من ممارسات غير قانونية باقتحامه المستشفى بهذا الشكل غير اللائق.

وأضاف الشحات: "نحاول أن نمنع كسر العمود الفقري لبلدنا الغالية في مثل تلك الظروف العصبية وهم خيرة شبابها من الأطباء ومؤسسات الوطن الصحية لذا تقدمنا بمذكرة تفصيلية لهذا الموضوع يشرح كل ما حدث بالتفصيل".

وتساءلت النقابة في المذكرة، هل يقع في إطار دوره الرقابي الذهاب بزيارات مفاجئة أو استعراضية إلى مؤسسات الدولة ومنها المستشفيات يوبخ، ويشرف ويهين ويدين كما ظهر بالفيديو المتداول الذي مصدره صفحة النائب شخصيا؟.

وسردت النقابة في مذكرتها لرئيس مجلس النواب 9 أفعال أعلنت رفضها لقيام النائب بها داخل المستشفى وهي:

أولا: الذهاب بغير مسوغ دستوري أو قانوني أو تكليف من المجلس الموقر لمنشأة من منشآت الدولة متهجما عليها، وهو ليس عضوا في لجنة الصحة بالمجلس محاولا استعراض القوة المعنوية كونه أحد أعضاء المجلس الموقر.

ثانيا: اقتحام المؤسسة دون استئذان من القائمين عليها أو إدارتها، باصطحابه من يصور تلك اللحظات مع أشخاص آخرين ليس لهم علاقة بالمؤسسة ولا يعملون فيها بل من أجل زيادة "أبهة النائب" وقت دخوله المستشفى.

ثالثا: محاولة تصوير تذاكر المرضى بما يخالف نصوص القانون والحفاظ على سرية المرضى، وتصوير المرضى أنفسهم داخل الغرف وفي ممرات المستشفى.

رابعا: معاملة الأطباء بطريقة غير لائقة تحط من كرامتهم وكرامة مهنتهم السامية العظيمة بالتلويح في وجوههم والتحدث معهم بعليائية واحتقار.

خامسا: قذف الأطباء بما إذا كان صحيحا يستوجب عقابهم بان الصق بهم كذبا وزورا كونهم لا يعملون وغير متواجدين بالمستشفى.

سادسا: الدخول للمراقبة على موجودات المستشفى والتفتيش فيها وعن أحوالها ما يعتبر تدخل في وظيفة عمومية ليست من اختصاصه.

سابعا: سب مدير المستشفى بالقول (مدير فاشل ويقدم استقالته)، وسب غيره من الأطباء.

ثامنا: تصوير المنشاة من غير إذن ورفع تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ما يصدر صورة سيئة لمنشآت الدولة المصرية في الخارج والداخل، ويلهب الشعور العام ويذكي الفتنة محاولا إثارة الضغينة تجاه الأطباء

تاسعا: الدخول للمستشفى دون وسائل الوقاية من كمامة وقفاز هو والمرافقين معه طبقا لما جاء بتعليمات وزراه الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مما يعرض سلامة وحياة الأطباء والمرضى لخطر محدق في ظل تفشي فيروس كوفيد 19.