"بلاتيني" يطالب بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر

أكد نجم كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، أنه لابد من إعادة النظر في تنظيم كأس العالم بقطر.

وقال "بلاتيني": "لا ينبغي المشاركة في بطولة كأس العالم ملطخة بعدم الشرعية" وجاءت هذه التصريحات رغم أن "بلاتيني كان مؤيد لترشيح قطر لتنظيم كأس العالم 2022، وصوت ميشيل بلاتيني لصالح اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022.

وأثار هذا التصويت قلق العدالة الفرنسية التي تحقق في طبيعة الاجتماع الذي نظمه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع نجم كرة القدم الفرنسي السابق وزعيم قطري في فرنسا قبل التصويت. من جانبة نفى بلاتيني، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، دائما تعرضه للضغوط، وحرص ميشيل بلاتيني على تبرير اختياره لقطر من خلال توضيح أن هذه المنطقة من العالم لا يمكن نسيانها.

لكن، خلال لقاء مع المجلة السويسرية L'Illustré، يعتقد ميشيل بلاتيني أنه في ظل القضية التي ينظر فيها القضاء الأمريكي ( يتهم الادعاء الأمريكي إمارة قطر بدفع رشاوى للحصول على حق تنظيم كأس العالم)، لابد من إعادة النظر في تنظيم كأس العالم بقطر.

وأكد بلاتيني أنه يبدو من الواضح الآن أن الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 لكرة القدم استخدمت وسائل غير قانونية لكي يتم اختيارها من أجل تنظيم كأس العالم 2022. في هذا الإطار طالب بلاتيني بضرورة اتخاذ إجراء ضد هذه الممارسات الغير قانونية التي تحولت مع الأسف إلى جزء من ممارسة كرة القدم على مدار عقود.

يعتقد ميشيل بلاتيني أنه لا ينبغي على قطر استضافة كأس العالم المقررة في أقل من عامين، لكنه يعتقد أن جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم لن يكون لديه الشجاعة لإعادة النظر في هذا الاختيار.

وقال بلاتيني: "من المشروع التفكير في أنه إذا تم التلاعب في التصويت، ووجود فساد بسبب دفع الرشاوى، فلا يمكن للفيفا أن يغض البصر. من الواضح أن ذلك سيكون صعب للغاية بالنسبة لقطر، التي استثمرت الكثير في الملاعب والبنية التحتية. وتابع:" أذكر أنني اخترت هذا البلد بنفسي. ولكن في ظل حقيقة أن نظام العدالة الأمريكي لديه دليل دامغ، لا ينبغي المشاركة في بطولة كأس العالم ملطخة بعدم الشرعية".