شفاء 41 من مصابي كورونا وخروجهم من عزل سبرباي بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، في بيان صحفي، عن خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي بمدينة البنات بسبرباي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 231 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور توفيق المنشاوي، مدير الحجر الصحي بمدينة البنات، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا 48 حالة في انتظار النتيجة الأخرى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.