فيديوهات مسربة تكشف عن اشتباكات داخل قطر بالقرب من السفارة التركية

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب بتاريخ 13 مايو، يصور اشتباكات داخل الدوحة، وكتب أحد مستخدمي تويتر ويدعى "خالد العبودي" أن هناك انفجارات واشتباكات في الدوحة، وتقع هذه النزاعات على بعد 3 كم من السفارة التركية.

ونشر مستخدم آخر الفيديو مع عبارة "قطر تنهار". وتساءل ناشط عن حقيقة ما يحدث داخل قطر في الآونة الأخيرة وهل تشهد الإمارة أعمال شغب.

وربط بعض مستخدمي الإنترنت ما يحدث في قطر بشكل مباشر بتركيا، وكتبت مستخدمة تدعى انيت: "يجب أن تفهم قطر أن وقت الإنكار قد مضى. هناك انقلاب جار. القوات الأجنبية من تركيا تمسك بمفتاح جزيرتهم الصغيرة".

وكتب الصحفي مشعل الفدغوش وهو مؤسس جريدة نيوم الإلكترونية: "قوات تركيا توسع نطاق سيطرتها بحجة انقلاب قطر في الدوحة بتوجيه من تميم وقامت باحتجاز مجموعة من أفراد أسرة آل ثاني الموالين لـ حمد بن جاسم بعد اعتقاله، وأسفر تبادل إطلاق النار عن سقوط عدد من القتلى ".

كما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو ثاني أكثر وضوحا يكشف وجود تبادل لإطلاق النار، حيث تم التأكيد على وقوع اشتباكات عنيفة وليس إطلاق ألعاب نارية كما زعم المدافعين عن النظام القطري. جدير بالذكر أن العديد من التغريدات أكدت مقتل رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم على يد القوات التركية المتواجدة في قطر.

كما انتشر فيديو ثالث يتضمن صوت إطلاق نار وصوت رجل يعلن عن مقتل شخص ما، وعلق أحد مستخدمي الإنترنت على هذا الفيديو قائلا: "شارع عبدالله بن جاسم والشعب القطري يثور على عصابة الوجبة".

هذه هي المرة الثانية خلال أيام قليلة التي تنتشر فيديوهات مسربة من قطر تتحدث عن احتمال وقوع انقلاب داخل قطر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم.