"كنائس مصر" يدعو للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا عن العالم

دعا مجلس كنائس مصر، الذي يضم الكنائس "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس"، جميع المؤمنين من مسلمين ومسيحيين للصلاة والدعاء، اليوم، في اتحاد مع رؤساء الأديان في العالم، ليرفع الله وباء كورونا عن العالم.

وكانت "اللجنةُ العليا للأخوة الإنسانية"، أطلقت نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، أن يتجَّهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، اليوم الخميس، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، في ظل ما يعانيه العالم من تداعيات انتشاره.