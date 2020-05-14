ضبط 5 متهمين اختطفوا ميكانيكي وطلبوا فدية من أسرته بالغربية

تمكنت مباحث الغربية، اليوم الخميس، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف ميكانيكي بالغربية، ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه، وإعادته سالماً إلى أهله.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يتضمن ورود بلاغ من إحدى السيدات بتلقيها اتصال هاتفي من شقيقتها المتواجدة بإحدى الدول العربية، وأبلغتها باختطاف نجلها "ميكانيكي" مقيم لدى جدته لوالدته بذات العنوان وورود مقطع "فيديو" على هاتفها يتضمن مشاهد لنجلها ويطلب خلاله مجهولين مبلغ 30 ألف درهم كفدية لإطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، وسيدة - مقيمين بدائرة مركز المحلة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، تم تحرير المختطف من مكان احتجازه بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الهارب خارج البلاد لوجود خلافات مالية مع والدة المختطف.

وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.