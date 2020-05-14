تنفيذا لتكليفات مدبولي.. علاج "الطبيب البطل" في المركز الطبي العالمي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا، تطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وأوضح المستشار الطبي لرئيس الوزراء، أنّه بعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، أوصت اللجنة بتوجيه الحالة للمركز الطبي العالمي، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة وعلاج الطبيب المذكور على نفقة الدولة.

ولفت إلى أنّه نسّق مع مدير المركز الطبي العالمي، لاستقبال الحالة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، مع موافاة اللجنة بتقرير طبي مفصل، تمهيدا لإصدار قرار رئيس الوزراء بعلاج الطبيب المذكور.

وجرى الاتصال بالدكتور محمود سامي وإبلاغه بتكليفات رئيس الوزراء بتوفير كامل الرعاية الطبية له، وبترتيبات نقله إلى المركز الطبي العالمي، ما لاقى ترحيبا شديدا منه، وأكد شكره للدولة على هذا التحرك السريع، وأنّه وزملاءه يخدمون وطنهم وأبناء وطنهم لمواجهة الأزمة العالمية.

وكان فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، تحرك على نحو عاجل منتصف ليل أمس، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب محمود سامي فتحي، ونقله إلى مستشفى متخصص على الفور، لعلاجه على نفقة الدولة، تقديرا من الدولة لدور الأطقم الطبية وإسهاماتها العظيمة خلال هذه المرحلة الصعبة.

وكان مجلس الوزراء، وصف الطبيب محمود سامي في بيان صادر عنه أمس بـ"الطبيب البطل".