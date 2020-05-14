عاجل.. مدبولي: خطة التعايش مع كورونا تتضمن عقوبات لغير الملتزمين

تنسق وزارة الصحة والسكان مع وزارة التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، للوصول لشكل نهائي لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد قريبا، والإعلان عنها.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من الخطة، مشددا على ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين بها.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين، مقترحا لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعى الدولة لعودة الحياة تدريجيا، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن مجلس الوزراء قبل قليل.

شارك في الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.