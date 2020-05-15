"ما تشغلوش طول اليوم".. 7 نصائح يجب اتباعها عند استخدام السخان

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من النصائح والإجراءات والضوابط الفنية التي يجب على المواطن اتباعها عند تشغيل السخان الكهربائي، هي

-الضبط عند درجات الحرارة المرتفعة يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى ويرفع سعر الفاتورة.

-يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتنخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

-المسارات الطويلة لمواسير المياه الساخنة يؤدى إلى فقد درجة الحرارة أى استهلاك أكثر للكهرباء وارتفاع فى سعر فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة المناسبة (50 - 60 °)، (يوجد الثرموستات أسفل السخان).

- ويتم ضبطه بمعرفة الوكيل أثناء فترة الضمان، وإذا انتهت فترة الضمان يضبط بمفك).

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

- يفضل أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار.