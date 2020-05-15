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محمود مسلم

"ما تشغلوش طول اليوم".. 7 نصائح يجب اتباعها عند استخدام السخان

كتب:

سلامة عامر
06:48 ص | الجمعة 15 مايو 2020
سخان كهرباء "ارشيف"

سخان كهرباء "ارشيف"

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من النصائح والإجراءات والضوابط الفنية التي يجب على المواطن اتباعها عند تشغيل السخان الكهربائي، هي

-الضبط عند درجات الحرارة المرتفعة يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى ويرفع سعر الفاتورة.

-يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتنخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

-المسارات الطويلة لمواسير المياه الساخنة يؤدى إلى فقد درجة الحرارة أى استهلاك أكثر للكهرباء وارتفاع فى سعر فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة المناسبة (50 - 60 °)، (يوجد الثرموستات أسفل السخان).

- ويتم ضبطه بمعرفة الوكيل أثناء فترة الضمان، وإذا انتهت فترة الضمان يضبط بمفك).

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

- يفضل أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار.