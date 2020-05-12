"المحليات" تشن حملات لرفع القمامة وصيانة الكهرباء بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:53 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الوقائية، والاحترازية، ضمن خطة الدولة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت، والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكداً على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.
نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وصيانة الكشافات، وأعمدة الإنارة، والرش والتطهير والتعقيم، خلال فترة حظر تنقل المواطنين، بالوحدة المحلية للشيخ مسعود، وبقرية بنى عامر، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، أعمال النظافة والرش والتطهير وتعقيم، وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات، بالوحدة المحلية بالحسينية، وبقرية بنى الصامت، وتعقيم شوارع قرية نزلة عمرو.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، تنفيذ حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة، وصيانة الكشافات، وأعمدة الإنارة، بحي غرب المدينة، وبقرية اطسا البلد، وعزبة أبو مدين، والفرنساوي، التابعة لمجلس قروي البيهو، وعزبة ناصر دانيال التابعة لمجلس قروي منقطين، وقري قلوصنا ودفش بمجلس قروي قلوصنا، وقرية طرفا بمجلس قروى اسطال، بالإضافة لإزالة 7 حالات تعدى على ارض زراعية بمساحة 3 قيراط، و23 سهم، بقرية دفش التابعة لمجلس قروى قلوصنا، كما فضت الوحدة المحلية لمركز سمالوط سوق الثلاثاء بحي جنوب المدينة.