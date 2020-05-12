"المحليات" تشن حملات لرفع القمامة وصيانة الكهرباء بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الوقائية، والاحترازية، ضمن خطة الدولة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت، والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكداً على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وصيانة الكشافات، وأعمدة الإنارة، والرش والتطهير والتعقيم، خلال فترة حظر تنقل المواطنين، بالوحدة المحلية للشيخ مسعود، وبقرية بنى عامر، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، أعمال النظافة والرش والتطهير وتعقيم، وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات، بالوحدة المحلية بالحسينية، وبقرية بنى الصامت، وتعقيم شوارع قرية نزلة عمرو.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، تنفيذ حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة، وصيانة الكشافات، وأعمدة الإنارة، بحي غرب المدينة، وبقرية اطسا البلد، وعزبة أبو مدين، والفرنساوي، التابعة لمجلس قروي البيهو، وعزبة ناصر دانيال التابعة لمجلس قروي منقطين، وقري قلوصنا ودفش بمجلس قروي قلوصنا، وقرية طرفا بمجلس قروى اسطال، بالإضافة لإزالة 7 حالات تعدى على ارض زراعية بمساحة 3 قيراط، و23 سهم، بقرية دفش التابعة لمجلس قروى قلوصنا، كما فضت الوحدة المحلية لمركز سمالوط سوق الثلاثاء بحي جنوب المدينة.