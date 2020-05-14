دراسة أمريكية: كورونا تسبب في فشل كلوي لثلث المصابين به

كشف باحثون أمريكيون، اليوم، أن أكثر من ثلث المرضى الذين يعالجون من مرض كوفيد-19، في نيويورك أصيبوا بتلف كلوي حاد، وأن حوالي 15% احتاجوا إلى الغسيل الكلوي.

وأجرى الدراسة فريق في شركة "نورثويل هيلث" أكبر مؤسسة لتوفير الرعاية الصحية في ولاية نيويورك، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال الدكتور كينار جافري، الذي شارك في إجراء الدراسة، وهو الرئيس المشارك لقسم طب كلى الأطفال في غريت نيك بولاية نيويورك "اكتشفنا في أول 5449 مريضا أن 36.6% أصيبوا بتلف حاد في الكلى".

وتابع "جافري" أن من هؤلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوي احتاج 14.3% لعمليات غسيل.وهذه أكبر دراسة من نوعها حتى الآن تتعمق في بحث إصابات الكلى عند مرضى كورونا "كوفيد-19".

وقال جافري إنها قد تكون مفيدة إذ تواجه مستشفيات أخرى موجات جديدة من المصابين بالفيروس الذي أصاب أكثر من 4.3 مليون شخص وقتل أكثر من 295 ألفا في مختلف أنحاء العالم.وأضاف جافري أن الفشل الكلوي حدث في حالات كثيرة تقريبا في الوقت الذي احتاج فيه المرضى توصيلهم بأجهزة تنفس.