تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفا بطنطا بعد ظهور حالة كورونا

شهد مستشفى دار الشفا بطنطا، حملة تطهير وتعقيم شاملة، لكافة الـ"أقسام، طوابق، أسطح، أرضيات" ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد ظهور أول حاله إصابة داخل المستشفى.

وأوضحت مديرية الصحة بالغربية، في بيان صحفي، أن ذلك جاء بتعليمات الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وتكليف إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود.

وانتقل على الفور الدكتور بيشوي سامي مفتش العلاج الحر بالمديرية، الدكتورة هدى حاتم مفتش العلاج الحر لتنفيذ حملة التطهير والتدريب على مكافحة العدوى والالتزام بالواقيات الشخصية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والالتزام بالتدابير الاحترازية.