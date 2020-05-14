الليلة.. بطريرك الكاثوليك يصلي ساعة لرفع كورونا عن العالم

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، ترؤس الأنبا إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة من أجل العالم من السادسة إلى السابعة مساء اليوم، ليرفع الله وباء كورونا عن العالم.

وسبق وأعلن الأنبا إبراهيم أسحق، أنّه تضامنا مع توصية البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ورسالة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، جرى التوصية بأن يكون اليوم الخميس، يوم صلاة وصوم، كل فرد في مكانه.

وأوضح أنّ ذلك من أجل أن يرفع الله هذا الوباء، وأن يلهم العلماء لاكتشاف الدواء المناسب ليقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير، مشيرا إلى أنّه سيتم تقدمة كل القداسات في هذا اليوم، على هذه النية الخاصة، ولأجل شفاء كل المرضى، قائلا: إن الله قادر أن يحررنا من كل خوف، ويشفينا من كل مرض، ويحفظ كل إنسان في سلام وأمان.

وكانت "اللجنةُ العليا للأخوة الإنسانية"، أطلقت نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، أن يتوجَّهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، في ظل ما يعانيه العالم من تداعيات انتشاره.