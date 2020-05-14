تسليم عقد وحدة سكنية لسائق شاحنة وقود العاشر من رمضان

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان للمواطن طلعت سالم حسين، سائق شاحنة الوقود المشتعلة ومنقذ مدينه العاشر من رمضان من كارثه حقيقية، وذلك أثناء تفريغها لحمولة مواد بترولية داخل محطه وقود بالقرب من المجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان.

أشاد المحافظ بالدور البطولي الذي قام بها المواطن المصري الأصيل وإقدامه وشجاعته في السير بالسيارة بعيدا عن التجمع السكني للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم الإضرار بهم.

قدم المواطن الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله له اليوم، بمكتبه للمرة الثانية وتسليمه عقد الوحدة السكنية الخاصة به بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا أن مافعله واجب وطني للحفاظ علي أرواح الأبرياء.

يذكر أن محافظ الشرقية قام بتكريم السائق البطل مطلع الأسبوع الجارى، ومنحه شهادة تقدير ومكافأة ماليه، ووحده سكنية، تقديرا وتكريما لدوره البطولي بالسير بالسيارة المشتعلة بعيدا عن التجمع السكني ومحاولة إخماد النيران لحمايه أرواح المواطنين والمارة.