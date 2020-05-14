دراسة يابانية: كورونا لا ينتقل من القطط إلى البشر

كشفت دراسة أجراها باحثون في معهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل بسهولة بين القطط.

وقال يوشيهيرو كاواكا أستاذ علم الفيروسات بالمعهد، حسبما نقلت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، إن البشر يمكن أن يصيبوا القطط بفيروس كورونا وليس العكس، لذا يتعين على الناس عدم مخالطة القطط، مؤكدًا أهمية منع القطط الأليفة من الخروج من المنزل لتجنب تفشي العدوى من قط لآخر.

وذكرت الدراسة، التي نُشرت اليوم، في مجلة "نيو إنجلاند للطب" إحدى المجلات الطبية الرائدة على مستوى العالم، أن التقارير التي وردت بخصوص انتقال الفيروس من البشر إلى القطط والنتائج التي توصلت إليها الدراسة أظهرت أن هناك حاجة صحية عامة لإجراء مزيد من الدراسات عن السلسلة المحتملة لانتقال العدوى من الإنسان للقط والعكس.

وأوضحت الدراسة أن الفريق البحثي لقح عددًا من القطط بعينة من الفيروس مأخوذة من إنسان مصاب، وكشفت الاختبارات إصابة جميع القطط بالفيروس في غضون ثلاثة أيام، وعندما خالطت القطط المصابة قططًا أخرى سليمة أصابتها جميعًا بالفيروس.ولم تظهر على القطط المصابة أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان الوزن أو التهابات في العين.