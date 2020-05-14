مطارات أبو ظبي تبدأ تسيير رحلات إلى 14 وجهة عالمية

أعلنت مطارات أبو ظبي، اليوم، تسهيل تسيير رحلات الإجلاء للرعايا بالتعاون مع "الاتحاد للطيران" إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين من 12 وجهة.

وقالت إدارة المطارات في بيان، إن "صحة وسلامة المسافرين والموظفين والأطراف المعنية تعد على رأس أولوياتها وأنها تواصل التزامها بالامتثال لتوجيهات الحكومة والجهات المختصة بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت "اتخاذها مجموعة التدابير الاحترازية، تشمل إجراء الفحص الحراري عند المداخل للمسافرين والموظفين، إلى جانب تقييمات المخاطر الدورية، بالتنسيق مع الفرق الطبية التابعة للاتحاد للطيران".

وأشارت إلى أنها "تجري بشكل مستمر عمليات تعقيم شاملة لجميع مرافق المطار باستخدام روبوت من طراز (CoDI BOT UGV) الذي تم إطلاقه مؤخرا".وشددت على أنها ستواصل التنسيق مع السلطات والشركاء في القطاع لتقديم الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال هذه المرحلة الحرجة.