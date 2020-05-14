منها إدارة الضغوط.. تدريبات أونلاين مجانية لغرفة التجارة الفرنسية بمصر

تنظم جمعية المهندسين الفرانكفونيين في مصر جلستي تدريب أونلاين مجانا، يومي الخميس أو الجمعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، في الفترة من 14 حتى 16 مايو الجاري.

تعقد الدورة الأولي بعنوان الوسائل الفكرية والروحية لإدارة الضغوط العصبية وتقدمها المدربة "كارين عبد العزيز"، مساء اليوم، من الساعة 9.30 إلى 11 مساء، وتعقد الدورة الثانية بعنوان تعليم فنون القيادة يوم 16 مايو من 2 إلى 3.30 مساء وتقدمها المدربة "نيللي حبيب".

وقال المهندسة عبير فؤاد مسئول لجنة الإعلام بالجمعية، أن الدورات تنظم إيمانا بالمسؤولية المجتمعية وحرصا على المشاركة الفعالة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب الفيروس المستجد الغرفة، وفي إطار البروتوكول الموقع في يناير الماضي بين جمعية المهندسين الفرانكفونيين والتي تمثلها المهندسة نيفين علي يونس رئيسة الجمعية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، والتي يمثلها السيد حسن بهنام مدير عام.

طريقة التسجيل لحضور الدورات

أوضحت "فؤاد"، لـ"الوطن"، أن الدورات متاحة مجانا للجمهور، ويجرى التسجيل للحضور من خلال الموقع الإلكتروني التجارة والصناعة الفرنسية.