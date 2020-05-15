كورونا في آسيا.. الوباء ينهش أكبر قارة في العالم

تجاوزت عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4 ملايين شخص.. إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نشر في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم ومن بينها القارة الآسيوية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1808 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال رئيس المركز الإعلامي بوزارة الصحة كيانوش جهانبور في تصريح صحفي "إنه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد الى 114533 إصابة".

وأضاف جهانبور، أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالوباء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6854 حالة.

وذكر رئيس المركز الإعلامي بوزارة الصحة، أن حالات الشفاء بلغت 90539 حالة في عموم البلاد.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت سلطات الصحة العامة، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، موضحة في تقريرها اليومي، أن 26 حالة من بين الحالات الجديدة كانت محلية المصدر، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 10991 شخصا.

وأبلغت البلاد عن حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة، فيما سجل عدد حالات الشفاء الجديدة 67 حالة ليرتفع المجموع إلى 9762 حالة، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 39 شخصا إلى 969 شخصا.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية إرسال إمدادات للوقاية من كورونا المستجد والسيطرة عليه، إلى 12 دولة بناء على طلب القوات العسكرية بهذه الدول.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الدول المعنية تشمل إندونيسيا والفلبين وماليزيا وبروناي وتايلاند وباكستان ونيبال وأفغانستان وسريلانكا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، مشيرة إلى أن الإمدادات تتضمن بدلات واقية وأقنعة للوجه.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الهند إلى 78003

وفي الهند، أعلنت السلطات، اليوم ارتفاع عدد الوفيات بكورونا المستجد في البلاد الى 2549 حالة وعدد الإصابات إلى 78003 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الوباء، أنه تم تسجيل 134 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في حين تم تسجيل 3722 اصابة جديدة.

وأشارت الوزارة الهندية، إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 26253 حالة.

ولا تزال ولاية "ماهاراشترا" من أشد الولايات تضررا بكورونا المستجد حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 975 شخصا إضافة لإصابة 25922 آخرين حتى الآن تليها ولاية "جوجارات" مع 566 وفاة و9267 إصابة علما أن هذا الوباء العالمي أصاب 33 ولاية هندية

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الفلبين 11876 حالة

وفي الفلبين، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 258 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال ال24ـ ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الإصابات 11876 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في بيان، أن 86 مصابا آخرين تعافوا من المرض مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 2337 فيما توفي 18 مريضا آخرا ليصل عدد الوفيات إلى 790 حالة.

ولا تزال العاصمة مانيلا مركز العدوى بنسبة 64% من الحالات المؤكدة في البلاد و72% من الوفيات.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في ماليزيا إلى 6819

أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان، أن مجموع الحلات المصابة بالوباء وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.

إندونيسيا تسجل 568 إصابة جديدة بكورونا

وفي إندونيسيا، قال المسؤول بوزارة الصحة، أحمد يوريانتو، اليوم، إن بلاده سجلت 568 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16006.

وأعلن يوريانتو، تسجيل 15 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1043، بينما تعافى 3518 مريضا، موضحا أنه تم إجراء فحوص للكشف عن الوباء لأكثر من 127800 شخص.

ارتفاع الإصابات بالوباء في اليابان إلى 16156 حالة، ورفع حالة الطوارئ في 39 مقاطعة في البلاد.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 92 إصابة و19 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان "إنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16156 حالة والوفيات إلى 698 حالة".

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة حالة الطوارئ في 39 مقاطعة يابانية، فيما أبقت القيود على طوكيو وأوساكا، وأوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حالة الطوارئ في أنحاء كبيرة من البلاد رفعت اليوم لكن القيود ستظل سارية في طوكيو وأوساكا، أكبر مركزين حضريين، لحين احتواء تفشي كورونا المستجد بدرجة كافية

وأشار آبي، إلى رفع حالة الطوارئ في 39 من 47 مقاطعة يابانية للموازنة بين الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء حالة الإغلاق العام المطولة وجهود الحد من انتشار الوباء.