بسبب ارتفاع الإصابات.. محافظ بغداد يطالب بفرض حظر إلى نهاية عيد الفطر

دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم، الحكومة الاتحادية إلى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد يمتد إلى ما بعد أيام عيد الفطر بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتوقع "العطا" خلال اجتماع خلية الأزمة، "فقدان السيطرة في حال استمرت الإصابات بالتزايد"، قائلا إن "مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين، وكذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلئ بالمصابين خلال اليومين المقبلين، وهو مايعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين بكورونا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال إن "تزايد أعداد الإصابات يعود إلى عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي وقواعد السلامة وتعليمات الجهات الصحية". وأضاف: "تم التباحث خلال الاجتماع لتخصيص مناطق ومباني جديدة تستخدم إما للمرضى المصابين أو للعزل الصحي للملامسين بعد تأثيثها وتجهزيها بالمستلزمات الصحية المطلوبة".