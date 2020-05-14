طرح 2600 شقة "سكن مصر".. وأعلى سعر في "القاهرة الجديدة" بـ880 ألف

أعلنت وزارة الإسكان، فتح باب التسجيل الالكتروني لحجز 2662 وحدة "سكن مصر"، اليوم، ضمن مشروع إسكان متوسطي الدخل، والطرح يشمل وحدات بالدورين الأرضي والأخير، في مدن 6 أكتوبر الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، بدر، ناصر "غرب أسيوط"، المنيا الجديدة، وغرب قنا.

ووفقا لكراسة الشروط، فإنه يجري سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويجري التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، مع وجود نظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفوري، وتعد أعلى سعر للوحدة السكنية في القاهرة الجديدة، وسعر المتر 7655 جنيها والوحدة 106 أمتار بـ811 ألف جنيه والوحدة 115 مترا بـ880 ألف جنيه.

أما بقية أسعار الوحدات فى المدن كالتالي:

6 أكتوبر الجديدة: سعر المتر 6380 جنيها والوحدة 105 أماتر 676 ألف جنيه، وسعر الوحدة 115 مترا بـ733 ألف جنيه.

العبور: سعر المتر 6070 جنيها والوحدة 115 مترا 698 ألف جنيه.

بدر: سعر المتر 4980 جنيها والوحدة 115 مترا بـ790 ألف جنيه.

المنصورة الجديدة: سعر المتر 6870 جنيها والوحدة 115 مترا بـ790 ألف جنيه.

المنيا الجديدة: سعر المتر 3400 جنيه والوحدة 106 أمتار بـ360 ألف جنيه.

ناصر "غرب أسيوط": سعر المتر 3480 جنيها والوحدة 115 بـ400 ألف جنيه.

غرب قنا: سعر المتر 3440 جنيها والوحدة 115 مترا بـ395 ألف جنيه.