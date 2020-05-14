30 محضرا تموينيا لمنشآت ومحال تجارية ومخابز مخالفة ببني سويف

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير التموين بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها المديرية، اليوم الخميس، برئاسة المهندس وصفى عبد الله، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين، ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تحرير 30 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة بدائرة المحافظة، وذلك بواقع: 2 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضرلإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 لعدم حمل شهادة صحية، و3 لعدم نظافة أدوات العجين، و2 لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و2 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و2 لإدارة منشأة بدون ترخيص، و2 لذبح لحوم خارج المجزر، ومحضر لعدم التزام القيد في سجل 21 بترول، و3 لعدم إمساك دفاتر تجارية، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول، ومحضر لتوقف مستودع عن ممارسة النشاط، ومحضر للتوقف عن ممارسة النشاط التمويني، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

بالإضافة إلى ضبط 20 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجزر الحكومي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد.