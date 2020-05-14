تعافي أول حالة مصابة بكورونا داخل حميات بني سويف

صرحت إدارة مستشفى الحميات في بني سويف برئاسة الدكتور وليد عبده، اليوم الخميس، بخروج حالة لسيدة تعافت من إصابتها بفيروس كورونا، عقب تلقيها العلاج اللازم داخل المستشفى.

وقال مصدر طبي داخل المستشفى، إن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 67 عاما، وجرى احتجازها منذ قرابة 11 يوما عقب ثبوت نتائج التحاليل الخاصة بها إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن السيدة خضعت لبروتوكول علاج وزارة الصحة المعمول به وجرى التأكد من شفائها من خلال سحب عينتان منها، وثبت نتائجمها سلبيتهما للفيروس وشفاء السيدة.

وتابع: لدينا مريض آخر محتجز يخضع للبروتوكول العلاجي وتحسنت حالته وخلال أيام قليلة سيخرج إلى منزله.