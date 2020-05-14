النفط ينخفض مع نهاية الأسبوع بسبب التخوف من موجه ثانية لفيروس كورونا

شهدت أسعار النفط انخفاضا على مدار الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في الأسعار مع خاصة عد رفع عدد كبير من الدول إجراءات الحظر بالتدريج وبدء العمل، وهو ما يعزز فرص زيادة الطلب على الوقود والنفط، خاصة مع إعلان عدد من الدول الوصول للقاح لفيروس كورونا وتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المتوقع إنتاج اللقاح وتوفره نهاية العام الحالي.

ولكن هذا الارتفاع تقلص منذ بداية الأسبوع الحالي والذي شهد انخفاضا في أسعار النفط بعدما شهدت الدول إصابات مرة أخرى بعدما قامت بمحاصرة المرض، وهو ما زاد التوتر والمخاوف من وجود موجة ثانية لفيروس كورنا.

كما أن انخفض مخزون النفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع، وهذا ما خفف من المخاوف حيال تخمة المخزون الأمريكي، وساعد في زيادة أسعار النفط، حيث هبط مخزون النفط بـ 745,000 برميل للأسبوع المنتهي في 8 مايو، وفق إدارة معلومات الطاقة.

كما قلصت أوبك، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، وتنبأت بأن يشهد ربع السنة الحالي الانخفاض الأشد حتى مع تخفيف بعض الدول إجراءات العزل الرامية إلى وقف تفشي فيروس كورونا، وأنها تتوقع انكماش الطلب العالمي بما يعادل 9.1 %.

وقد تسبب ذلك في خفض أسعار النفط سواء الخام الأمريكي أو ختم برنت إلى أكثر من دولار للبرميل مع زيادة التذبذبات السعرية على مدار الأسبوع.