مدبولي قرر تعميمها.. ما هي الكمامات المستدامة المقرر تصنيعها؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعميم مواصفات معتمدة لـ"الكمامات المستدامة" على المصانع المتخصصة، بالتنسيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقا لتلك المواصفات، في إطار جهود الدولة الضخمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف مدبولي، في اجتماع عقده لمتابعة توافر المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع عدد من المسئولين، أنّ تعميم المواصفات لتصنيعها تهدف لتكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين.

كما قدّم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عرضا موجزا بشأن أنواع الكمامات واستخداماتها، والمواد المصنعة منها، وتضمن ذلك استعراضا لبعض العينات التي يتم صناعتها محليا حاليا.

مواصفات الكمامة

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قال إنّه بسبب زيادة الطلب على الكمامات الطبية في العالم اليوم لانتشار كورونا، عدّلت منظمة الصحة العالمية نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت دعمها للمبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط انتشار جائحة فيروس كورونا .

وأضاف بدران، لـ"الوطن"، أنّ مواصفات الكمامة المستدامة ستتحدد حسب القياسات الصناعية، إذ يرى أنّ الكمامة القماشية ستكون الأقرب للتسويق لسهولة صناعتها وغسلها وتجفيفها، وغسلها بالماء المغلىي والصابون.

وتابع أنّه يجب أن تكون الكمامة مناسبة بشكل مريح مع الأنف والخدين، وتربط خلف الرأس أو تستخدم حلقات الأذن، وشمل طبقات متعددة من القماش، وتغطي الفم والأنف والذقن، وتسمح بالتنفس دون قيود، ويمكن غسلها وتجفيفها آليا دون تلف أو تغيير الشكل.

توصيات لمنع تحول الكمامة لوسيلة لنشر الفيروس في المجتمع

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّه يفضل استخدام الكمامات الطبية للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض، في حين يمكن للجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيس، ومن الممكن استخدام أي غطاء للفم والأنف لمنع السعال أو العطس، مع ضرورة تغطية الوجه إذا توجب الذهاب إلى الأماكن عامة.

وأشار إلى التأثير الإيجابي لارتداء الكمامات في منع انتشار الفيروس التاجي، إذ تطلب المزيد من الحكومات في أوروبا وأغلب الدول من الناس تغطية أنوفهم، ومن الممكن استخدام الكمامات، سواء المنزلية الصنع أو المصنوعة من القماش، مع ضرورة غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

كما نصح بضرورة غسل اليدين بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل وضع أو خلع أو لمس الكمامة، وتجنب لمس الجزء الأمامي منها كونه ملوث، وحال لمسه عن طريق الخطأ يجب غسل اليدين وتعقميمهم، بينما يجب إزالتها عن طريق فكه أو رفع حلقات الأذن دون لمس الجزء الأمامي من الكمامة أو الوجه، ثم غسل الكمامة بانتظام بالصابون والماء الساخن في الغسالة؟