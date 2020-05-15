حظك اليوم الجمعة 15-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذي داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وتطالبك الكواكب أن تنتبه لحقوقك وأن تضاعف الحذر واصبر فترة حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تجد ألا شيء يرضيك، انتبه اليوم كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.