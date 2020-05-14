حظك اليوم الخميس 14-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز أصحاب برج القوس بأنهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والاستفزاز، يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات ويساعدك الفلك على الانطلاق بنشاط وحيوية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.