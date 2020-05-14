حظك اليوم الخميس 14-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الحوت بالإبداع، الإحساس، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبؤ بها وتحليلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وتنفعك مرونتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.