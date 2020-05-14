حظك اليوم الخميس 14-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الدلو السفر، التغيير، والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الطرف الآخر بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.