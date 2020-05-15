حظك اليوم الجمعة 15-5-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يمتاز مولود برج الجدي بأنه شخصية قوية، وهو يدافع عن مواقفه بقوة وثبات، مع تقديره للمسؤولية، مرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل مستمر.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي اليوم يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث ويمنحك ذلك دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.