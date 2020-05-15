حظك اليوم الجمعة 15-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت من أقل الأبراج أنانية أو حبًا للذات، فهو يميل للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس بمنزل العلاقات تساعدك أن تحافظ على اتزانك وتكون في مقدمة الاهتمام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.