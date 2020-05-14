قبل 9 يونيو المقبل.. خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

أثارت أزمة كوبري ترعة الزمر، كثير من الجدل بشأن المباني المخالفة، وموقف الوحدات الموجودة في العمارات، خاصة إن لم يكونوا على علم بالمخالفة، فكيف يمكن التصالح في المباني المخالفة، مع الدولة لضمان حق السكان؟.

هذا ما حاولت الدولة فعله، حين أمهلت أصحاب المباني المخالفة وقتا لتقنين الأوضاع، من خلال إصدار القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين مخالفات البناء ووقف النمو العشوائي، وراعى المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.

وتستعرض "الوطن" الاشتراطات التي نص عليها القانون، واللائحة التنفيذية الموحدة على الوحدات المراد التصالح عليها في السطور التالية...

خطوات التصالح على المباني المخالفة

يتم تقديم الطلب التصالح في فترة مدتها لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة "تنتهي في 9 يونيو المقبل".

سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.

حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.