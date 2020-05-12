بعد أزمة كوبري الزمر.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء

تسببت أزمة كوبري ترعة الزمر في إثارة جدل واسع خلال اليومين الماضيين، حول البناء المخالف، وموقف العمارات المخالفة، وفي الوقت الذي أكد فيه مسئولون حكوميون أن العمارات الواقعة في حيز تنفيذ الكوبري أغلبها مخالف للقوانين، تزايدت التساؤلات حول الموقف القانوني لتلك العمارات في ظل إعلان الدولة عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

في عام 2019 أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحسب هيئة المجتمعات العمرانية تم منح المخالفين فرصة حتى يوم 9 يونيو المقبل للتقدم بطلبات التصالح، على أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة.

وبحسب القانون فإن عمارات ترعة الزمر، لا تخضع للبنود الحالية في التصالح، ووفقًا لمصدر مسؤول بالوزارة لـ"الوطن" فإن العمارات تخطت القانون وصدر لها قرار إزالة منذ فترة، وذلك لتعديها على خط التنظيم، مؤكدًا أن تخطيط كوبري محور الزمر سليم في تصميمه، وأكد المصدر أنه يتم بحث الموقف الحالي مع محافظة الجيزة لتحديد كيفية التعامل مع الموقف.

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يحظر التصالح فى مخالفات البناء المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، وهو ما تم في العمارات الملاصقة لكوبري محور ترعة الزمر، والتى تعدت على خط التنظيم، كذلك ينطبق على المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ونصت أيضًا المادة الأولى من القانون بعد تعديلها على حظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويعد مشروع كوبري محور ترعة الزمر، الذي تصل تكلفته إلى 3.9 مليار جنيه، أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ما يؤدي لتقليل وقت الرحلات، وخفض نسب التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وأوضحت وزارة الإسكان فى بيان رسمي سابق، أن مسار المشروع يبدأ من الطريق الدائري جنوبًا "دائري المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائري الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالي 12 كم ويربط المحاور العرضية الرئيسية 26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم.