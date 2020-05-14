ملصقات ورقية والكترونية بأروقة البرلمان للتوعية من كورونا

شهدت أروقة مجلس النواب، برئاسة، مواصلة جهود الأمانة العامة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار العدوى من فيروس كورونا، في ضوء الحرص الكامل نحو استمرار عمل المجلس والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن.

وتأتي هذه الجهود بكل مستويات المواجهة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث التطهير والتعقيم وغيرها من التدابير اللازمة مع الجهود التوعوية التي تلقى اهتماما واسعا من الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، لكل المترددين على أروقة المجلس، كون الدور التوعوي الأبرز والأهم في المواجهة المطلوبة. ملصقات ورقية والكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكل الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، تخاطب جميع من يتردد ويتواجد ويسير بها، باللغة العربية والإنجيلزية، منها ما يضم ضرورة غسل اليدين باستمرار في غسل الأيدي بمسافات زمنية قليلة معنونة بـ"إغسل يديك..wash your hands"".

كما تضم أيضا التوعية المستمرة بضرورة استخدام معقم اليدين والمعنون بـ"استخدام معقم اليدين..use sanitizer"، مع التأكيد على الزامية ارتداء الكمامة، وهو الأمر الذي تعمل الأمانة العامة على تطبيقه منذ عودة الانعقاد في نهاية شهر إبريل بتوزيع الكمامات على كل من يتردد على المجلس بشكل مجاني، ومن ثم إلزامية الارتداء مطبقة علي الجميع، حيث عنونت الملصق الخاص بها بـ" الكمامة إلزامية...mask is mandatory". وتضمنت أيضا إرشادات توعوية بشأن التباعد الاجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات، حرصا على سلامة وصحة الجميع، حيث جاء الملصق المنتشر بجميع الطرقات والقاعات بهذه المعاني بحيث لا تقل عن متران معنون بـ" اترك مسافة أمان...keep safe distance"، وبجانب ذلك العديد من العبارات التوعوية الموجهة بشكل ورقي والكتروني لجميع المترددين علي أروقة المجلس حتي يكون الجميع علي علم بها حرصا علي سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة مهام مجلس النواب احريص علي مواصلة جهوده رغم هذه التحديات.

يشار إلى أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة راجع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وأفادوا بكفايتها تماماً لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.