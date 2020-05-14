محافظ البحر الأحمر يكلف بمتابعة التشطيبات النهائية لمركز العزيمة لعلاج الإدمان

كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بتفقد مراحل التشطيبات النهائية لمركز العزيمة لعلاج ومكافحة الإدمان بمدينة الغردقة، وهو المركز الأول من نوعه الذي يقام على أرض المحافظة لتقديم خدماته بشكل مجاني لخدمة أهالى البحر الأحمر.

أشارت نائب المحافظ إلى أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى يتابع بنفسه بشكل مستمر مراحل المركز الإنشائية، ووجه بسرعة الإنتهاء منها تمهيداً لافتتاحه خلال الأشهر القادمة، حيث أن ذلك يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية.

تابعت الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، "المركز يشمل 32 غرفة فردية، و30 غرفة زوجية بإجمالي طاقة استيعابية 92 سرير، وسيتم افتتاحه خلال الأشهر القادمة، وأوضحت أن المركز هو الأول من نوعه ويقدم خدماته مجاناً للمواطنين، ويضم مطعم وصالتي تأهيل رياضي (بنج وبلياردو) ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وعيادات خارجية بمدخل مستقل من الشارع الجانبي، وأماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء".

كشفت الدكتورة يسرا عطية أن مقر المركز كان مخصص في البداية إنشاءه مركز تدريب إداري للموظفين، وطلبت نائب المحافظ من وزيرة التضامن الاجتماعي، أن يتم تخصيصه مركزاً لعلاج ومكافحة الإدمان لخدمة أبناء المحافظة مع تقديم خدماته مجاناً، فرحبت الوزيرة بالمقترح ووافقت عليه حيث أن المحافظة لا يوجد بها مركز لعلاج ومكافحة الإدمان، بينما يوجد بها أكثر من مكان لتدريب الموظفين.

رفعت أجهزة مجلس مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي اليوم الخميس درجات الاستعداد بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا تحسبا لموسم الأمطار وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأشارت "المغربي" في بيان صحفي مساء اليوم إلى أنه تم التواصل مع جميع إلادارات والقطاعات الخدمية بالمدينة من قِبل إدارة الأزمات للتأكد من جاهزيه المحطات والشبكات وشنايش الامطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطه الانتشار المعده بالتنسيق مع الدفاع الشعبي والمحافظة للتعامل مع الامطار المحتملة خلال الموجه القادمة.

وأكدت أن هناك تنسيق بين كافة إلادارات بالمدينة والشركات المساهمة وإتخاذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع المياه، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

وأضافت رئيس المدينة أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح لتكون جاهزة فى أى وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة وتم تخصيص فرق عمل سريعة للتدخل فى حالة حدوث سيول، وانشاء غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات فى حالة الاستعدادات القصوى للتعامل مع اى طارئ.