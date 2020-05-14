تعافي 3 حالات بعزل البحر الأحمر قادمين من واشنطن

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة استقبلت حتى الآن أكثر من 6 آلاف مواطن قادما من الخارج، موضحا أنّ الاستعدادات لاستقبالهم جرت قبل شهر وقائمة بالفعل، وبمجرد وصول الطائرة لمطار مرسى علم، يتم اتخاد الإجراءات حيال الركاب.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار "ضد كورونا"، المذاعة على شاشة قناة DMC، وتقدمها الإعلامية إيمان عبدالباقي، أنّ عمليات التعقيم في المحافظة مستمرة، إذ ظهرت بعض الحالات مصابة بفيروس كورونا بإحدى الطائرات القادمة من واشنطن قبل 5 أيام، على 3 أشخاص من أفراد عائلة واحدة، وتعافوا.

وأكد أنّ الإجراءات تنقسم إلى شقين، الأول يتخذ مع أمتعة الركاب مباشرة، والثاني مع الراكب نفسه من قياس درجة الحرارة والاختبارات الأولية، وحال الاشتباه بارتفاع حرارة أحد الركاب يتم عزله ثم التحرك بشكل معين ومتفق عليه إلى مقر إقامتهم والفنادق المخصصة لهم.

وأشار إلى أنّه داخل الفنادق يتم توجيه الركاب بالإجراءات وضرورة عدم الاختلاط وتقديم الأطعمة بشكل معين لهم، وعند شعور أحدهم بأعراض يتم إبلاغ الطبيب المقيم بالعزل بشكل مستمر، وتمر لجنة طبية مرتين يوميا في الصباح والمساء للتأكيد على استقرار حالة المواطنين العائدين من الخارج.