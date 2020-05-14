عبدالمجيد: وفرنا كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.

وقال عبدالمجيد، في بيان له: "نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملاً في عبور تلك الأزمة بسلام".

وأوضح أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، توفر بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:

1- كمامات N95 بطبة سعر 20 جنيهًا.

٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين 70% بـ100 جنيه.

٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح بـ25 جنيهًا.

وتابع: "يجري التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة 50 كمامة في العبوة".