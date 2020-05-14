عبدالمجيد: وفرنا كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين
كتب:
أحمد البهنساوى
09:30 م | الخميس 14 مايو 2020
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.
وقال عبدالمجيد، في بيان له: "نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملاً في عبور تلك الأزمة بسلام".
وأوضح أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، توفر بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:
1- كمامات N95 بطبة سعر 20 جنيهًا.
٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين 70% بـ100 جنيه.
٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح بـ25 جنيهًا.
وتابع: "يجري التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة 50 كمامة في العبوة".