الصحفيين: حجز تذاكر القطارات في العيد للزملاء من داخل النقابة

أكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، توافر حجز تذاكر القطارات من خلال المكتب الموجود بالنقابة، خلال فترة عيد الفطر المبارك بداية من اليوم، بعد أن كان الحصول على التذاكر خلال فترة العيد من خلال محطات السكة الحديد فقط.

وأضاف يوسف، في بيان عنه، أنّه جرى التواصل مع المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتوفير تذاكر العيد من خلال مكتب التذاكر الموجود في النقابة، نظرا للزحام الشديد الذي تشهده محطات السكة الحديد خلال حجز تذاكر العيد، وحفاظا على سلامة الزملاء الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أنّ المهندس أشرف رسلان كلّف المهندس محمود ماهر وكيل الوزارة المسؤول عن التسويق والمبيعات، بتسهيل مهمة الصحفيين لحجز التذاكر من المكتب الموجود في نقابة الصحفيين، سواء على قطارات الوجه القبلي أو بحري، مثله مثل أي شباك تذاكر على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنّه يمكن لأعضاء نقابة الصحفيين التمتع بميزة الحجز على القطارات المكيفة من مكتب النقابة، قبل موعد السفر بـ7 أيام حجز مقدما، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا، ولحين عودة تشغيل الجدول الأصلي للقطارات.