"تعليم الدقهلية" يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان

ناقش على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الاستعدادات الكاملة للامتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان من أثاث وإجراءات احترازية وكذلك تجهيز استراحات للقائمين على أعمال الامتحان.

وأكد عبد الرؤوف خلال الاجتماع الذي حضره مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد، و عبد القادر إبراهيم عبد القادر مدير عام التعليم الفني، علي إعداد كشوف مدرج بها أسماء وأعداد طلاب الصف الثالث الإعدادي المتقدمين برفع الأبحاث إلكترونيا وورقياً ويتم تسليمها للجنة النظام والمراقبة مؤكدا على حصر إعداد الطلبة اللذين تم رفع المشروعات إلكترونياً وورقياً.

وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل لجان لتصحيح الأبحاث وأكد على ضرورة الانتهاء منها فى الوقت المحدد.

وتناول الاجتماع أخر مستجدات تسليم المشروعات البحثية، مد مدة تسليم المشروعات البحثية حتى الأثنين الموافق 18/5/2020 بناء على تعليمات معالي الدكتور طارق شرقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ونبه عبد الرؤوف على مديرى المدارس بضرورة التواصل بكافة الطرق بأولياء الأمور وإعلامهم بمد مدة تسليم المشروعات البحثية حتى يتسنى لهم تقديمها خلال المدة الاستثنائية.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية بشأن الامتحانات التكميلية للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول ضرورة الإعداد وتجهيز الامتحانات وكذلك اللجان الامتحانين وفق الإجراءات الاحترازية.