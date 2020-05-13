بدء توزيع 5768 بطاقة رقم جلوس لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد

أعلن دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إتاحة بطاقات أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2019 - 2020 بجميع مدارس المرحلة بالمحافظة.

جاء ذلك أثناء تفقد مدرستى علم الدين الثانوية للبنات و6 أكتوبر الثانوية للبنات أثناء توزيع بطاقات أرقام الجلوس يرافقه إيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأكد وكيل الوزارة أنه إعتبارا من اليوم بدء توزيع بطاقات أرقام الجلوس للطلاب أو أولياء أمورهم بالمجان بموجب تقديم الرقم القومى مضيفا أن إجمالى الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام 5768 طالبا وطالبة.

وأوضح باهى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات بضرورة تنفيذ تعليمات وآليات تسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها مشددا على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام سوف تبدأ يوم الأحد 7 يونيو القادم حسب جدول الامتحانات الذى تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم وتستمر حى ٥ يوليو المقبل.