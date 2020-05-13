2200 لتر كلور وكحول إيثيلي لتعقيم لجان الثانوية العامة بالمنيا

أعلن المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن توفير المواد التعقيمية داخل الشركة وخارجها لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

قال "الشهاوي"، إن الشركة وفرت أدوات ومواد تعقيم لاستخدامها في تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والفنية داخل المحافظة، في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وبناء على التوجهات العامة للدولة وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأضاف أن الأدوات والمواد التعقيمية تم توفيرها في إطار البروتوكول الموقع بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ضمن برنامج صحتهم مستقبلهم.

وأوضح أنه تم تسليم المديرية (200) لتر كحول إيثيلي 70%، (2000) لتر كلور مخفف للاستخدام، (9) جهاز رش وتعقيم يدوي، (90) بخاخة بلاستيك سعة 2 لتر، (108) جركن أبيض شفاف سعة 25 لتر، وذلك كمرحلة أولي لتطهير وتعقيم لجان الامتحانات بالمدارس التي سيعقد بها لجان إختبارات الدبلومات الفنية والثانوية العامة على مستوي المحافظة.‎

وأكد "الشهاوي" حرص الشركة التام في التعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الحماية الأفضل ضد فيرس كورونا المستجد.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تابع في وقت سابق انتظام سير أعمال استلام المشروعات البحثية الورقية من الطلاب، بعدد من مدارس مركز سمالوط، وتستمر حتى 16 مايو الجاري وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكد المحافظ على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتعقيم وتطهير المدارس يومياً، وإتباع تعليمات وزارة الصحة، لحماية الطلاب والعاملين بالمدارس، وكذلك الالتزام بالتباعد بين المواطنين، وعدم الزحام تطبيقاً لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على مديري الإدارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يومياً لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث اليدوي.