بالصور.. فرحة تعافي 9 حالات كورونا وتحول 19 إلى سلبي بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تعافي وخروج 9 حالات من مستشفى العزل بتمي الأمديد والمدينة الجامعية بالمنصورة، بالإضافة إلى تحول نتيجة 19 حالة من إيجابي إلى سلبي.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إننا طالبناهم بالبقاء معنا والسفر بعد الإفطار إلا أنهم من سعادتهم بالخروج فضلوا الخروج والعودة إلى ذويهم.

وأضاف أن الجميع تبادلوا التهانى والصور التذكارية مع الفرق الطبية فى جو رمضانى رائع، ودعا الله للجميع الشفاء العاجل وان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء وتعود الحياه بأرض مصر إلى طبيعتها بإذن الله.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة أعلن صباح اليوم، عن مغادرة 10 حالات المدينة الجامعية بالمنصورة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وشفائهم التام ليرتفع بذلك إجمالى الخروج والمتعافين بالمدينة الجامعية إلى 257 حالة استقبلتهم المدينة الجامعية بالمنصورة من 12 جهة على مستوى الجمهورية من مستشفيات "العجمي، وبلطيم، والتخيلة، والشيخ زايد، وحميات أشمون، وتمي الأمديد، والسنبلاوين، والعجوزة، والجامعة بالمنصورة، وأبو خليفة، وكفر الدوار، وكفر الزيات".

وأكد مكي، أنه سيتوالى خروج المرضى بعد تعافيهم واستجابتهم لبروتوكول العلاج المصري الذي أظهر نتائج طيبة فى الشفاء.